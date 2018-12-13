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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Dolandırıcıdan ilginç savunma: “Zorla değil, kandırarak aldım”

- Dolandırıcıdan ilginç savunma: “Zorla değil, kandırarak aldım”

Sanığın açıklamaları

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Polis Hastane Tutuklu Sanık Hırsız Yaşlı Adam 


- Eskişehir’de polis olduğunu iddia ederek başına tavayla vuran ve yaşlı adamın binlerce lirasını gasp eden şahıs, “parasını zorla değil, kandırarak aldım” diyerek şaşırtıcı bir savunma yaptı. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanıklar Halil K. (26) ve Mehmet G. (27), şikayetçi Ali Bircan Özaras (69) ve taraf avukatları hazır bulundu. “Parasını zorla almadım, sadece kandırarak aldım” İşlediği suçu kabul eden tutuklu sanık Halil Karakaya, "Ailemle problemlerim vardı. İşsizdim. Parasını zorla almadım. Sadece kandırarak aldım. Dolandırıcılık suçunu parasız kaldığım için işledim. Ben kimseyi yaralamadım" ifadelerini kullandı. “Ben polisim, FETÖ’ye karışmışsın, bütün paralarını ver’ diye geldiler” Duruşmaya gelerek mahkeme öncesi açıklamalarda bulunan müşteki Özaras, “Polisim diye geldiler eve. Neyin varsa hazırla dediler. Ben de polis diye hazırladım bir şeyler. Altınlarım vardı, paralarım vardı. Hepsini aldılar. Kafama vurdular. Boydan boya 24 tane dikiş var. Devlet hastanesinde tedavi gördüm. 14 bin 500 lira para ve altınlarım vardı. Bilmiyorum ne kadar ediyor. Onların cezalarını çekmelerini istiyorum. İstanbul’a gitmişler. Orada gösterdiler bana. Hastanede 10-15 gün yatmak zorunda kaldım. Ben paramı, altınlarımı istiyorum. Aynı hırsızlığı kimseye yapmasınlar. Sahtecilik yaptılar. ‘Ben polisim, FETÖ’ye karışmışsın, bütün paralarını ver’ diye geldiler. Benim ne işim olur FETÖ ile” dedi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi. Olay Edinilen bilgilere göre olay, geçen yıl Temmuz ayında Şeker Mahallesi'nde Ali Bircan Özaras’ın ikametinde gerçekleşti. Evine polis olduklarını iddia eden kişiler tarafından darp edilerek dolandırılan Özaras şikayetçi olarak mahkemeye başvurdu. (KA
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