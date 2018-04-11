-Polis aracına götürülmesi

-Kadın zanlı

-Ayağı kırık olan zanlılar

-detay görüntü



( ADANA -HD) "Dolandırıcı ordusu" adliyeye sevk edildi- 252 vatandaşın 15 milyon lirasını dolandırmaya çalıştığı ileri sürülen 1'i kadın 60 kişi adliyeye sevk edildi ADANA



- Adana merkezli 10 ilde yapılan "Son Alo" operasyonunda, kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtarak 252 vatandaşın 15 milyon lirasını dolandırmak istediği iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 60 kişi adliyeye sevk edildi Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Son Alo' ismiyle Adana merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese 5 Nisan günü şafak vakti operasyonu düzenledi.

Operasyonda, telefonla aradıkları kişilere kendilerini jandarma, savcı ve polis olarak tanıtıp terör örgütleri ile kandırarak para isteyip dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 1'i kadın 56 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan telefon dolandırıcılarının arasında parayı elden alanlar ile hesaplarını kullandıranlar da olduğu öğrenildi. Operasyonda zanlıların sahte çağrı merkezi kurup buradan vatandaşı 155 polis imdat, 156 jandarma imdat, banka ve GSM şirketlerinin müşteri hizmetlerinden arıyormuş gibi yaptığı ya da bilgisayarlara kurulan özel programlarla herhangi bir numaradan arama imkanı buldukları tespit edilmişti. Terör örgütlerinin adını kullanıyorlar Polisin son yaptığı operasyonda, telefon dolandırıcılarının vatandaşları telefonla arayıp daha önce sürekli PKK, FETÖ tehdidi ya da "hırsızlık yapılan bir kuyumcuda kimliğiniz bulunmuş parmak iziniz alınacak bu nedenle evdeki bütün altın ve paralarınızı vereceğim adrese getirin" yalanıyla dolandırırken, bu kez "bankacılar paranızı çalıyor" yalanını da kullandıkları öğrenildi. Dolandırıcıların telefonla aradıkları vatandaşlara önce kendilerini polis olarak tanıtıp daha sonra, "Bankada hesabınız var. Ancak banka çalışanları paranızı kendi hesabına geçiriyor. Biz de bunlara yönelik operasyon yapacağız. Ancak hemen acil olarak paranızı vereceğimiz devlet hesabına geçirin yoksa paranızın hepsi buhar olacak. Biz operasyondan sonra size paranızı vereceğiz" diyerek dolandırdıkları öğrenildi. 3 ayda 252 vatandaşa ulaştılar Dolandırıcıların bu yöntemle 3 ayda 252 vatandaşa ulaştığı ancak polis teknik takipte olduğu için vatandaşların dolandırılmasının önüne geçildiği öğrenildi. Polisin bu yöntemle 237 vatandaşın 14 milyon 400 bin lirasını kurtardığı ortaya çıktı. Ancak bütün uyarılara rağmen 15 vatandaşın 600 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdığı öğrenildi. Telsiz ve astsubay üniforması çıkmıştı "Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 20 adet bilgisayar, 48 cep telefonu, 6 tablet, 2 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 50 adet 9 mm fişek, 2 adet telsiz, çeşitli GSM operatörlerine ait 200 adet sim kart, 3 adet pos makinesi, 13 taşınabilir bellek, 10 bin lira para, 1 adet askeri kıyafet ele geçirilmişti. Zanlıların sahte çağrı merkezi de çökertilmişti. Zanlılar bir hafta boyunca emniyette sorgulandı. Zanlıların bir çocuğu dolandırıcı olmadıklarını, isim benzerliği yüzünden gözaltına alındıklarını söyleyip suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken iki zanlının ayağının kırık olduğu görüldü.

Zanlılar adliyeye sevk edilirken sayılarının çokluğundan dolayı ilginç görüntüler oluştu.

