- Dolandırıcı olduğu öne sürülen şahıs polisten kaçamadı



- Uşak'ta gerçekleştirilen operasyonda bir çok suç kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olan şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre Uşak polisi, hakkında çok sayıda hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan dolayı kaydı bulunan, birçok ildeki suç kayıtlarından dolayı hakkında arama kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Sabri Ünal isimli suç makinesini yakaladı. Özellikle yaşlı ve engelli aileleri kendine hedef seçerek mağdur ederek dolandırdığı iddia edilen şahıs en son 24 Kasım 2018 tarihinde Banaz ilçesinde hem yaşlı hem de engelli olan bir vatandaşı dolandırdı. Bu gelişmenin üzerine ekipler titiz bir çalışma başlattı. Yapılan teknik takip sonucunda şüpheli Sabri Ü., Uşak’ın Karahallı ilçesinde yakalanarak Banaz Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Yakalanan şüphelinin yapılan sorgulamasında İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak gibi illerde işlediği dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan sabıka kaydı ve aranması öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (EÖ-GC-

