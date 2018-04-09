Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Dolandırıcı firari çift şafak vakti operasyonu ile Başkent’te yakalandı İzle

Dolandırıcı firari çift şafak vakti operasyonu ile Başkent’te yakalandı İzle

Zanlıların emniyetten çıkarılma anı

( ANKARA ) ANKARA

Para Cezası İnşaat Firması Hapis Cezası Harekete Geç Dolandırıcılık 


- Yüzlerce kişiyi ev sahibi olma vaadiyle dolandıran inşaat firmasının yöneticisi çift, Ankara polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Bursa'da, konut yapma vaadiyle yüzlerce kişiyi senet imzalatarak dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında hapis cezası bulunan ve aranan Uludağ İnşaat'ın yöneticileri Ahmet ve eşi Rukiye Toğrul'un Ankara'da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 2 ay boyunca çifti fiziki takibe aldı. Polis, yakalanmamak için Ankara, İstanbul ve Bursa'da sürekli yer değiştiren zanlıları, kimi zaman postacı, kimi zaman kargocu kılığına girerek takip etti. Toğrul çiftinin Batıkent'te bir evde saklandıklarını belirleyen ekipler adrese operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda zanlılar kıskıvrak gözaltına alındı. Evdeki aramada, Ahmet Toğrul'un üzerinde Selahattin Özcan adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mağdurlar sosyal medya üzerinden örgütlenmişti Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesince şirket sahibi çifte, nitelikli dolandırıcılık suçlarından, toplam bin 311 hapis ve 5 milyon 252 bin lira adli para cezası verilmişti. Evlerini alamayan mağdurlar, sosyal medya aracılığıyla gruplar oluşturarak şirket yöneticileri hakkında şikayetçi olmuştu.
İlgili Foto Galeriler
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Tarihe Damgasını Vuran DolandırıcılarTarihe Damgasını Vuran Dolandırıcılar
İstanbul Boğazı'nda Panik Anlarıİstanbul Boğazı'nda Panik Anları
'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde YangınTaksim İlk Yardım Hastanesi'nde Yangın
Adana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti BulunduAdana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı