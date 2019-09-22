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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Dolandırdığı işçi tarafından parkta çekirdek çitlerken yakalandı İzle

Dolandırdığı işçi tarafından parkta çekirdek çitlerken yakalandı İzle

şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

( BURSA -ÖZEL)- Sosyal Güvenlik Kurumunu 2 milyon dolandıran şüpheli parkta çekirdek çitlerken yakalandı BURSA

Sosyal Güvenlik Taşeron Firma Sosyal Güvenlik Kurumu Dolandırıcılık Polis Ekipleri 


- Antalya’nın Alanya ilçesinde firma sahipleri ve işçilerini 2 milyon 100 bin TL dolandırıp kaçan ve 3 yıldır aranan müteahhit, dolandırdığı bir işçi tarafından parkta çekirdek çitlerken yakalandı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri dolandırıcıyı yakalayarak gözaltına aldı. Alanya Sosyal Güvenlik Kurumu binası inşaatında çalışan 16 şirket sahibi ve işçiler, taşeron firmadan 8 aydır paralarını alamadıkları gerekçesiyle hem eylem yapmış hemde davacı olmuşlardı. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından aranan ve dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası olan müteahhit Bülent A. kaçtı. İnşaatta çalışan ve mağdur olan Hacı Mehmet Özdemir, Alanya’dan Bursa’ya gelerek yaklaşık 3 yıldır aranan dolandırıcının yerini tespit etti. Mağdur olan Özdemir, dolandırıcı müteahhidi parkta çekirdek çitlerken görünce şok oldu. Özdemir’in ihbarı sonucu olay yerine gelen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sosyal güvenlik kurumunu 2 milyon 100 bin TL dolandıran şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan dolandırıcı müteahhit Bülent A.’nın daha önce dolandırıcılıktan cezaevine girdiği 1 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve 3 yıldır aranması olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İnşaatta çalışırken kendisini de dolandırıp kaçan müteahhidin yerini bulan işçi Hacı Mehmet Özdemir,” Bizi dolandırıp kaçtıktan sonra ben araştırmalarım sonucunda Bursa’ya geldiğini öğrendim. Daha sonra 8 defa Bursa’ya geldim fakat izine rastlayamadım. Bugün evinin önündeki parkta beklerken çekirdek çitlediğini gördüm. Şok oldum resmen, bizi dolandırdı ama hiçbir şey olmamış gibi burada keyif yapıyor. Polis ekiplerini aradım. Gelip gözaltına aldılar şikayetçiyim” dedi.

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