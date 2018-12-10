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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Doktorun 'kendin yap' söylemine soruşturma başlatıldı

Doktorun 'kendin yap' söylemine soruşturma başlatıldı

Annenin açıklamaları

Genç Kız Hastane Kadın Doktor Ameliyat 

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( BURSA ) - Doktorun "kendin yap" söylemine soruşturma başlatıldı BURSA

- Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde meydana gelen cımbız iddiası ile ilgili Bursa İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Bursa'da burnundan ameliyat olan genç kız, iddiaya göre çürümeye başlayan tamponu bir türlü doktora çıkarttıramadı. Burnundan yeşil sular ve kötü kokular gelmeye başlayınca tekrar hastaneye giden genç kıza kadın doktor; cımbız ve makas vererek, "Git tuvalette kendin çıkar" diye telkinde bulundu. Bu durumun medya vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü doktor hakkında inceleme başlattı. (HG-İHS
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