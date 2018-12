Doktorun dikkati hayat kurtardı İzle

-Destek ünitesinden görüntü

-Hayriye Ükten’in görüntüsü

-Doktorun Ükten ile görüşmesi

-Kargı’nın konuşması

-Akdağ’ın konuşması



( DİYARBAKIR )- Diyarbakır’da sabaha karşı göğüs ağrısı çeken bir kadın, doktorun tavsiyesi ile acile gitti- Yapılan tetkiklerinde herhangi bir sıkıntı olmadığı ortaya çıkmasına rağmen doktorun anjiyo istemesi üzerine sabahın ilk ışıklarında operasyon masasına yatan kadın masada kalp krizi geçirdi- Kalbi duran kadın, doktorun kalbine yumruk atıp elektro şok vermesi ile tekrar yaşama tutundu- Kalp damarlarından biri yüzde 99 tıkalı olan kadın, anjiyo sonrası yeni hayatına merhaba dedi DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da önceki sabaha karşı göğüs ağrısı başlayan bir kadın, doktorun dikkati sayesinde hayata tutundu. Tüm tetkikleri temiz çıkmasına rağmen anjiyoya alınan kadın, bu sırada kalp krizi geçirerek kalbi durdu. Doktorun müdahalesi sayesinde kalbi tekrar atan kadının yüzde 99 olan kalp damar tıkanıklığı açılarak sağlığına kavuştu. Olay, önceki gün sabaha karşı 04.00 sularında yaşandı. 50 yaşındaki Hayriye Ükten, şiddetli göğüs ağrısıyla uyanarak telefona sarıldı. Çaresiz bir şekilde kızı Özge Kargı’yı arayan Ükten, ne yapması gerektiğini kızına sordu. Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji bölümünden Doç. Dr. Serkan Akdağ’ı arayan Özge Kargı, doktorun önerisi üzerine annesine evde varsa aspirin almasını söyledi.



Evdeki aspirini aldıktan sonra, kızı annesi Hayriye Ükten’in evine geldi. Burada doktorun dediklerini harfiyen yerinde getiren Özge Kargı, annesini yürütmeden acil servise götürmeyi başardı. Özge Kargı, acil serviste yapılan tüm tetkikleri Doç. Dr. Akdağ’a gönderdi. Tetkiklerin temiz olduğunu gören Doç. Dr. Akdağ, bu ağrının kalp krizinin öncü ağrısı olduğunu anlayarak hastaneye anjiyo odasının açılmasını ve ekibinin hastaneye gelmesini söyledi.



Kısa sürede hastaneye gelen Doç. Dr. Akdağ, Hayriye Ükten’i anjiyo için masaya aldı. Ükten, anjiyo masasına yatar yatmaz kalp krizi geçirerek kalbi durdu. Doç. Dr. Akdağ’ın tarafından kalp masajı yapılmasıyla kalbi tekrar çalışan Ükten’e daha sonra anjiyo yapıldı. Ükten, yüzde 99 tıkalı olan kalp damarı açılarak sağlığına kavuştu. Kızı doktorun dediklerini yaptı, annesi yaşama tutundu Yaşadıkları olayla ilgili İhlas Haber Ajansı



muhabirine konuşan Hayriye Ükten’in kızı Özge Kargı, annesinin önceki gün sabaha karşı 04.00 sularında göğüs ağrısıyla uyandığını ve kendisini aradığını söyledi.



Kargı, “Ben de Doç. Dr. Serkan Akdağ hocamı aradım. Hocam, coraspin veya aspirin varsa vermemi istedi. Bende bunu yaptım ama göğüs ağrısı devam ediyordu. Hocam, annemi yürütmeden acile getirmemi istedi, tetkiklerinde hiçbir sorun çıkmadı ama Serkan hoca ısrarla takip etmemi istedi. Birkaç tane EKG çekip hocamıza gönderdik, çok ilgilendi içi rahat etmedi anjiyo istedi. Annem anjiyoya girdiği gibi burada büyük bir kriz geçirdi. Kalbi durdu, Serkan hoca müdahalesini yaptı, kalp damarı tıkalıydı, stent takıldı, annemin durumu şu an çok iyi. Annem evde bu krizi geçirseydi belki de aramızda olmayacaktı” dedi.

“Belki uykusuz kalıyoruz, ama bir insanı tekrar hayata döndürüyoruz” Tecrübesiyle bir kadının hayata tutunmasını sağlayan Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Serkan Akdağ, hastanın gece uykudan uyandıran bir göğüs ağrısı şikayetinin olduğunu ve kızının da kendisine haber verdiğini söyledi.



Doç. Dr. Akdağ, şöyle devam etti: “Ben hemen akut kalp krizi olabileceğini düşünerek evlerinde varsa aspirin çiğnetmesini önerdim. Ondan sonra hastayı hiç yürütmeden en yakın acil servise getirmelerini söyledim, onlar da hastanemize getirdiler. EKG çektirmişler bu normaldi. Ben ısrarla hastayı müşahedeye almalarını, göndermemelerini söyledim. Tekrar tekrar EKG çekildi, hepsi normaldi. Kalp krizi enzimi alındı, bu da normaldi. Ancak ben bunun kalp krizinin öncü bir atağı olduğunu düşünerek hastayı acil anjiyoya almalarını söyledim ve ben de hemen hastaneye geldim. Hastayı masaya aldığımız gibi saniyeler sonra büyük bir kalp krizi geçirdi ama tabi ki her şeye hazırlıklıydık. Bu sırada kalbi durdu, hemen kalp masajı ve elektroşoklar yaptık ve kalbi tekrar çalışmaya başladı.

Bu esnada anjiyomuzu yaptık, 10 dakikalık bir işlemle yüzde 99 tıkalı olan ana damarını açtık. Hastamız şu anda çok rahat ve 24 saat içinde taburcu edilecek. Ani göğüs ağrısı şikayeti olursa bunun bir kalp krizi öncüsü olabileceği unutulmamalıdır. Biz her zaman söylüyoruz, evinizde iş yerlerinizde arabalarınızda aspirin bulundurun. Damar normalde yüzde 100 tıkalıydı, kuvvetle muhtemel aspirinin yüzde bir de olsa akım sağlaması bize yarım saat kazandırdı. Sonuçta bir geceniz mahvoluyor, uykusuz kalıyorsunuz ama bir insanı tekrar hayata döndürüyorsunuz.” (YRT-MP-Y)