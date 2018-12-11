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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Doktoru darp eden şahıslar gözaltına alındı, adliye önü savaş alanına döndü İzle

Doktoru darp eden şahıslar gözaltına alındı, adliye önü savaş alanına döndü İzle

adliye önündeki kargaşadan detaylar

( MARDİN )- Gözaltına alınanların adliyeye sevki sırasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı, 5 kişi darp edildi MARDİN

Polis Hastane Silahlı Kavga Aile Hekimi Saldırı 


- Mardin’in Midyat İlçe Devlet Hastanesinde görevli göz doktoru Yaşar Dağ’ın, eşini almak için gittiği sağlık merkezinde hasta yakınları tarafından darp edilmesiyle ilgili başlatılan çalışma çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı. Şahısların, adliyeye sevki sırasında iki tarafın yakınları arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı, 5 kişi de darp edildi. Midyat Devlet Hastanesinde görevli göz doktoru ve Midyat Zahuran Derneği Başkanı olan Yaşar Dağ, dün 16.30 sıralarında aile hekimi olan eşi İmen Dağ'ı almak için çalıştığı Bağlar Aile Sağlık Merkezine gitti. Dağ, burada eşiyle tartıştığını görüp, müdahale ettiği hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Darp edilen Dağ, çağrılan ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ise, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada dün gece saatlerinde S.Ç. (19) ve İ.E. (39) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar, Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların adliyeye getirilmesiyle birlikte çevrede bekleyen iki tarafın yakınları arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi silahla yaralandı, 5 kişi darp edildi. Kavga polisin müdahalesi sonucu sona ererken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. (MP-Y)
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