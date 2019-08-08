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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Doktoru bıçaklayarak yaralayan şüpheli adliyede İzle

Doktoru bıçaklayarak yaralayan şüpheli adliyede İzle

Polis aracının gelmesi

Hastane Akalan Trol 

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi
-arşiv görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te 25 Aralık Devlet Hastanesinde görevli doktoru bıçaklayarak yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi. 25 Aralık Devlet Hastanesinde geçen Salı günü göz doktoru Kutlay Kandemir’i bıçaklayarak yaralayan 42 yaşındaki Hüseyin M., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonla evinde yakalandı. Sağlık raporu alamadığı için doktor Kandemir’i bıçaklayıp hastaneden kaçan Hüseyin M., evinde gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve psikiyatri hastası olduğu öğrenilen Hüseyin M., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hüseyin M., adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, “Ben 6 ay önce hastaneye gidip doktorla görüştüm. Beni odasından kovdu. Orası devletin yeri kimse kimseyi kovamaz” dedi.
Şüpheli, adliyede nöbetçi hakimin karşısına çıkacak.
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