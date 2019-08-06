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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Doktoru bıçaklayan zanlı kamerada

Doktoru bıçaklayan zanlı kamerada

güvenlik kamerası

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Raporu 

-zanlının görüntüsü
-doktordan detay görüntü
-doktor ile röportaj
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te 25 Aralık Devlet Hastanesinde görev yapan doktor Kutlay Kandemir’i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şehitkamil ilçesinde bulunan 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, göz doktoru Kutlay Kandemir, sağlık raporu alamayan hasta tarafından bıçaklanmıştı. Doktor Kandemir’i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneden koşarak uzaklaşan şüpheli, hastanenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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