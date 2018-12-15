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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Doktora saldıran zanlı tutuklandı

Doktora saldıran zanlı tutuklandı

adliyeden çıkartılan zanlı cezaevine götürüldü

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Adam Yaralama Polis Hastane Akalan Çürük Raporu 


- Şanlıurfa’da bayan doktoru darp ettiği iddia edilen polis tarafından gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. A.S. isimli şahıs, iddiaya göre mesai çıkışı arabasına binmeye çalışan Dahiliye Uzmanı Dr. Ebru Kılıç G.’ye saldırarak darp etti. Yüzünden yaralanan bayan doktor hastanede tedavi altına alınırken kaçan zanlı ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından “Kasten adam yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir’de askerlik yaptığı öğrenilen A.S.’nin doktora kendisine çürük raporu vermediği gerekçesiyle saldırdığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ)
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