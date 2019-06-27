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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Doktora darp iddiası - AYDIN

Doktora darp iddiası - AYDIN

- Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi tabelası - Aydın Tabip Odası üyelerinin basın açıklaması Aydın 'da doktora darp iddiası - Söke Devlet Hastanesinde görevli doktoru darbettiği ileri sürülen eczane çalışanı, ifadesinin ardından serbest bırakıldıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Söke ilçesinde, devlet hastanesinde görevli doktorun, eczane çalışanı tarafından darbedildiği öne sürüldü.İddiaya göre, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde görevli doktor Orhan Bayır'ın reçete yazdığı hastası, eczaneye gidince reçetesini kaybetti.Bunun üzerine eczane çalışanlarından O.Ç, hastaneye giderek doktordan yeni reçete istedi. Doktorun, hasta olmadan reçete verilmesinin doğru olmayacağını söylemesi üzerine tartışma yaşandı.Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ç, doktoru darbetti. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen O.Ç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Öte yandan konuyla ilgili Aydın Tabip Odası üyeleri, hastane önünde açıklama yaparak, saldırıyı kınadı.Oda Başkanı Hakan Karagözlü, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Bayır ise O.Ç'nin kendisine tehditte bulunduğunu ve darbettiğini belirterek, şikayetçi olduğunu kaydetti.

Hastane Basın Açıklaması Devlet Hastanesi Saldırı Irak 

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