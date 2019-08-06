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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Doktora bıçaklı saldırı - GAZİANTEP

Doktora bıçaklı saldırı - GAZİANTEP

- Zanlının saldırı sonrası kaçma anı - 25 Aralık Devlet Hastanesi'nden detaylar - Ambulansın hastaneye gelişi - Hastane girişinde bekleyen polisler Gaziantep 'de doktora bıçaklı saldırıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te göz doktoru, otomobiline binerken bıçaklı saldırıya uğradı.25 Aralık Devlet Hastanesinde görevli göz doktoru K.K. mesai bitiminin ardından hastane otoparkında bulunan aracına binmek istediği sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalçasından yaralanan ve aynı hastanede tedavi altına alınan doktorun durumunun iyi olduğu belirtildi.Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.
Hiçbir sağlık çalışanının böyle bir davranışı hak etmediğini dile getiren Sarıfakı, şöyle devam etti:"Çok çirkin bir olay yaşandı. Sağlık çalışanlarına yapılan hiçbir saldırı kabul edilemez. Olayın hemen ardından hocamız arkadaşlarımız tarafından alınarak hastanemizin acil servisine getirildi ve burada gerekli tıbbi müdahaleler yapıldı. Bu vahim olayda beyaz kod verilmiş olup adli mercilere intikal etmiştir. Bu tarz olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

Acil Servis Bıçaklı Saldırı Muhabir Sağlık Çalışanı Saldırı 

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