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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Doktora bıçaklı saldırı

Doktora bıçaklı saldırı

Acil servisin görüntüsü

Hastane Bıçaklı Saldırı Akalan Sağlık Raporu Saldırı 

-Hastanenin görüntüsü

( GAZİANTEP ) - Sağlık raporu alamayan hasta, doktoru bıçaklayarak yaraladı GAZİANTEP

- Gaziantep’te 25 Aralık Devlet Hastanesinde görev yapan göz doktoru Kutlay Kandemir, sağlık raporu alamayan hasta tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olay, 25 Aralık Devlet Hastanesinde öğleden sonra meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir hasta, sağlık kurulundan sağlık raporu almak istedi. Sağlık kurulundan rapora onay çıkmayınca öfkelenen hasta, göz doktoru Kutlay Kandemir’i bekledi. İsteği onaylanmayan hasta, Kandemir’in dışarı çıkmasıyla saldırıya geçti. Doktor Kandemir’i bıçaklayan hasta, hastaneden kaçtı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Kandemir tedaviye alındı. Yaralanan doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, doktoru bıçaklayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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