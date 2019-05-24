Doktor eşini bıçaklayan hemşire serbest bırakıldı



- Denizli’de doktor olan eşini bıçakladıktan sonra hastaneye götüren hemşire, sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddialara göre, Tavas Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Aylin E., (39) özel bir hastanede doktor olan eşi Cüneyt E.’yi (47) aralarında yaşanan tartışma sonrası bıçakladı. Ardından Aylin E., kendi imkanları ile kocasını Servergazi Devlet Hastanesi’ne götürdü. Göğsünden bıçaklanan Cüneyt E., burada yapılan müdahale sonrası yatırıldığı yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Aylin E., ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cüneyt E., eşinden şikayetçi olmazken, Aylin E., ise kocası ile ailevi nedenlerden dolayı kavga ettiklerini ve olayı ağır tahrik altında gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Aylin E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

