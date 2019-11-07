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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu - İSTANBUL Video

Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu - İSTANBUL Video

- Olayın gerçekleştiği tıp merkezi - Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması - Olay yerinde alınan güvenlik önlemleriDoktor, birlikte yaşadığı meslektaşını vurdu - Avcılar'da bir tıp merkezi sahibi doktor, birlikte yaşadığı ve görev yaptığı meslektaşını silahla vurarak ağır yaraladıİSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir tıp merkezi sahibi doktor, birlikte yaşadığı ve görev yaptığı meslektaşını silahla vurarak ağır yaraladı.Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Amasyalılar Caddesi üzerinde bulunan bir tıp merkezi sahibi C.T, birlikte yaşadığı ve aynı yerde göre yaptığı yabancı uyruklu A.K ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.Kavgaya dönüşen olayda, C.T, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla A.K'ye ateş ederek ağır yaraladı.İhbar üzerine devriye görevi yapan polis ekipleri, 3 dakikada içerisinde olay yerine gelerek, tıp merkezinin kapısında kaçmaya çalışan C.T'ye müdahale ederek yakaladı.112 Acil Servis ekiplerince Bakırköy Dr. Sadi Konukoğlu Hastanesine kaldırılan kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.Öte yandan çiftin 3 yaşında çocukları olduğu öğrenildi.

Kırköy Polis Polis Ekipleri 

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