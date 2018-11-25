Doktor başkan, kalp krizi geçiren öğretmenin hayatını kurtardı

-Başkan Handan Toprak Benli’nin ambulansla hastaneye gelmesi

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( İSTANBUL )- Öğretmenler gününde doktor başkandan hayat kurtaran müdahale- Avcılar Belediyesinin doktor Başkanı Handan Toprak Benli, kalp krizi geçiren öğretmenin hayatını kurtardı İSTANBUL



- 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde kalp krizi geçiren öğretmene ilk müdahaleyi Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli yaptı. Kalp krizi geçiren öğretmenin ağzını açarak bilincini açık tutan Başkan Benli, hastaneye kadar sağlık ekiplerine yardım ederek öğretmenin hayatta kalmasını sağladı. Avcılar Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Firüzköy Sosyal Tesislerde özel bir etkinlik düzenleyerek ilçede görev yapan öğretmenleri bir araya getirdi. Programa katılan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, açılışta öğretmenlerle sohbet etti. Açılış programının ardından Başkan Benli ve davetliler yemeğin verildiği salona geçti. Yemek sırasında Firüzköy Vakıf eski Başkanı Yurdanur Kırıcı fenalaşarak yere yığıldı. Başkan Benli’den, kalp krizi geçiren öğretmene ilk müdahale Yemekte öğretmen Yurdanur Kırıcı’nın fenalaştığını gören Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, hemen öğretmenin yanına gelerek ilk müdahaleyi yaptı. Başkan Benli, ilk önce fenalaşan öğretmenin nabzını, ardından da aracında bulunan ekipman ile tansiyonunu ölçtü. Başkan Benli’nin müdahalesi sırasında emekli öğretmenin bilincini kaybetmemesi için ağzını açarak dilini çıkarttı. Başkan Benli, ambulansta sağlık ekipleriyle müdahale etti Programda fenalık geçiren öğretmen Yurdanur Kırıcı, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin müdahalesiyle hayata tutundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ile Başkan Benli’nin yaptığı müdahale sonrası öğretmen sedyeye alınarak hastaneye götürüldü. Başkan Benli ambulansa binerek hastaneye kadar öğretmenle ilgilendi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen öğretmen Kırıcı’nın, acil olarak anjiyo’ya alındığı öğrenildi. (MB-

