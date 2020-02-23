Doktor adayı Kazak öğrenciler stajını Erzincan'da yapıyor

-Öğrencilerin çalışması

-Öğrencilerden genel görüntüler

-Ufuk Kuyrukluyıldız’ın konuşması

-Öğrencilerin konuşması



( ERZİNCAN - ÖZEL) ERZİNCAN



- Asfendiyarov Kazak Milli Tıp Üniversitesi Tıp Bölümünde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin staj tercihi Erzincan oldu. Kazakistan’dan gelen 16 öğrenci Erzincan'daki Tıp Fakültesinin çeşitli bölümlerinde 5 ay süreyle staj görecek. Erzincan'daki üniversitesinin Orta Asya'daki ülkeler ile yapmış olduğu ikili anlaşmalar neticesinde Asfendiyarov Kazak Milli Tıp Üniversitesinde öğrenim gören 16 öğrenci staj yapmak için Erzincan’a geldi. Tıp Fakültesinin iç hastalıkları, çocuk hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum bölümlerinde stajlarını yapacak olan öğrenciler 30 Mayıs’ta stajlarını tamamlamış olacak. Geçmiş yıllarda da farklı ülkelerden staj için öğrencilerin geldiğini ifade eden Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, son gelen gurupta 16 öğrencinin 5 ay boyunca staj yapacağını kaydetti.

“Farklı anabilim dallarında staj görecekler” Üniversiteler arası yapılan iki anlaşmalar gereği 16 öğrencinin staj için geldiğini belirten Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, “Kazakistan'daki Almata şehrinde Asfendiyarov Üniversitesi Tıp Fakültesinin 6. sınıf öğrencileri bize staja geldiler. Bu son gurubumuz 16 kişilik bir grup. Bu gurupta antlaşma gereği 1 erkek 15 kadın öğrencimiz staj yapmaya geldiler. Yaklaşık 5 ay süreyle fakültemizde staj yapacaklar. İç hastalıkları, çocuk hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum bölümünde aynı zamanda acil bölümünde staj görecekler. Yine nöroloji bölümünde staj gören arkadaşlar olacak. Bir diğer bölümünde staj görenler var. Adli tıp bölümlerinde de staj yapan bir grubumuz da olacak. Totalde 16 stajyerimiz 30 Mayıs'ta stajlarını tamamlayarak belgelerini alıp ülkelerine dönecekler” diye konuştu.

“2019-2020 eğitim öğretim yılında 51 stajyer öğrenci ağırladık” Orta Asya’daki farklı ülkelerden öğrenci ağırladıklarını ifade eden Kuyrukluyıldız, “2019-2020 eğitim öğretim döneminde Tıp Fakültesi olarak 51 tane stajyer öğrenci ağırladık. Bunlar Kazakistan'dan, Nahcivan’dan, Azerbaycan'dan gelen öğrencilerimiz. Toplamda 51 kişi burada stajlarını tamamlayarak ülkelerine döndüler. Bizler Tıp Fakültesi olarak vermiş olduğumuz eğitimi kalite göstergelerinden biri kabul ediyoruz. Yurt dışından gelen öğrencilerimizin bizi talep etmelerini ve buradan aldıkları eğitimlerin sonunda da memnuniyetle ülkemizden ayrılmalarını hem üniversitemiz, hem Erzincan hem de ülkemiz adına bir tanıtım olduğunu ve bir hizmet olduğunu kabul ediyoruz. Bundan sonra da bu sayıları daha da arttırarak kaliteli hekim yetişmesine olanak sağlayacağız. İnşallah ülkemize ve şehrimize katkı vermiş oluruz” dedi.

Aldıkları eğitimler ile kendilerini daha da geliştirdiklerini söyleyen Asfendiyarov Kazak Milli Tıp Fakültesi Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri Akmaral Sesembiyeve ve Sevara Abdullşayeva, “Erzincan çok güzel bir şehir. Yaklaşık 5 ay burada stajımız olacak. İnsanları çok cana yakın duruyor. Erzincan’ın Almata’ya benziyor ancak burası daha soğuk. Staj gördüğümüz hastane bizim hastanelerimize göre daha modern uygulamaları daha iyi durumda duruyor. Bizlere eğitim veren hocalarımıza ve üniversitenin yönetim kadrosuna teşekkür ederiz” dediler.



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