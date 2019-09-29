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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Doğuştan işitme engelli çocuklar tiyatro sahnesinde “Bir Derdimiz Var” dedi İzle

Doğuştan işitme engelli çocuklar tiyatro sahnesinde “Bir Derdimiz Var” dedi İzle

-Terziahmetoğlu röportajından

İşitme Engelli Rehabilitasyon Merkezi Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci Tiyatro Oyuncusu 

--Soykök röportajından
--Öğrencilerin röportajından
--Tiyatro oyunundan
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin doğuştan işitme engelli öğrencileri, hazırladıkları “Bir Derdimiz Var” tiyatro oyununu seyirciyle buluşturdu. Doğuştan işitme engelli olup da cihazlandırıldıktan sonra Ankara’da bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alan çocuklar, tiyatro sahnesinde seyirciyle buluştu. Eğitimlerle konuşma becerileri gelişen 12 ile 18 yaş arasındaki öğrenciler, hazırladıkları “Bir Derdimiz Var” tiyatro oyunuyla sahneye çıktı. Toplumsal sorunların öğrencilerin gözünden seyirciye aktarıldığı oyun büyük beğeni topladı. “Mama diyemezken, bugün bu tiyatro oyununu sergileyecekler” İşitme Engelliler Öğretmeni Meltem TerziAhmetoğlu, öğrencilerin hepsinin doğuştan işitme engelli olduğunu ve cihazlandırıldıktan sonra kuruma geldiklerini belirterek ses çıkarmayı, dinlemeyi, konuşmayı, uzman kadroyla birlikte eğitim alarak öğrendiklerini söyledi.

Çocukların drama ve tiyatro gibi etkinliklerle eğitimlerini daha eğlenceli hale getirmeye çalıştıklarını ifade eden TerziAhmetoğlu, “Bebekliklerinden itibaren bize gelmeye başlıyorlar. Daha baba, mama diyemezken, bugün bu tiyatro oyununu sergileyecekler. Öğrenciler için amacımız; toplumsal, sosyal hayata uyumlarını sağlamak ve her ortamda yer alabilir hale getirebilmek” dedi.
“Amacımız biraz olsun insanların yüreklerine dokunabilmek” Oyun hakkında bilgi veren tiyatro oyuncusu ve oyunun yönetmeni Doğukan Nazif Soykök de toplumsal sorunlara değinen ve çocukların düşünmesini sağlayan bir oyun hazırladıklarını söyleyerek, “Hayatımızda birçok engel var ve onlar bu engelleri aşmayı öğreniyorlar. Gelecek nesillere de iyi bir ışık olacaklar. Onlar, bugün özgürler ve anne, babaların gözlerine bakarak duygularını anlatacaklar. Amacımız biraz olsun insanların yüreklerine dokunabilmek” ifadelerini kullandı. “Hiç söyleyemediğim şeyleri sahnede söyleyeceğim” Öğrencilerden Feyza Nur Laçinok ise heyecanlı olduğunu dile getirerek, “Hiç söyleyemediğim şeyleri sahnede söyleyeceğim. Bugün özgüvenim tamamen yerinde. Ben, bugün bu sahnede özgür olduğum için istediğim kadar bağıracağım” dedi.
Öğrencilerden Münire Elif Eldivan da çok heyecanlı ve çok mutlu olduğunu söyleyerek bu günün onun için çok ayrı olduğunu ifade etti.

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