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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Doğuştan diz kontraktürü hastası 9 yaşındaki Esma Nur'a, Beşiktaş Kulübünden tedavi desteği

Doğuştan diz kontraktürü hastası 9 yaşındaki Esma Nur'a, Beşiktaş Kulübünden tedavi desteği

Esma Nur'un kartal işareti yapması

Allah Doğuş 

-Baba Yakup Karış ile röportaj
-Evde çıkış görüntüsü
-Yolculuk hazırlıkları

( VAN ) VAN

- Van’ın Özalp ilçesinde doğuştan diz kontraktürü hastası olan 9 yaşındaki Esma Nur Karış’a, Beşiktaş Kulübünden tedavi desteği geldi. Özalp ilçesinde doğuştan diz kontraktürü hastası olan 9 yaşındaki Esma Nur Karış, Beşiktaş Kulübü tarafından tedavisi için İstanbul'a davet edildi. Açıklamalarda bulunan baba Yakup Karış, basında çıkan haberi gören Beşiktaş Kulübü yetkililerinin kendilerini aradığını belirterek, “Kızım Esma Nur’u tedavisi için İstanbul'a çağırdılar. Uçak biletlerimizi kesen Beşiktaş Kulübü yetkilileri, tedavi konusun bize yardımcı olacaklar. İnşallah bu sefer kızım tedavi olur” dedi.
Esma Nur ise, Beşiktaş Kulübü yetkililerine teşekkür etti.
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