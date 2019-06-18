- Doğuş Üniversitesi 2018-2019 mezunlarını verdi İzle



- Doğuş Üniversitesi’nden 2018-2019 akademik eğitim ve öğretim dönemi Ön lisans, Lisans ve Lisansüstü bölümlerinden mezun olan öğrenciler diploma sevinci yaşadı. Doğuş Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni coşkuyla kutlandı. Acıbadem ve Çengelköy’de düzenlenen mezuniyet törenlerine Üniversite’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Alkan Çelik, Rektör Prof. Dr. Ebru Ural, Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Gökpınar, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katılım gösterdi. 1999 senesinden bu yana 11.279 öğrenci mezun eden Doğuş Üniversitesi bu yıl da 1700 civarı öğrenci mezun verdi. “Üniversiteden mezun olmak hem bitişin hem de yeni bir başlangıcın ifadesidir” diyerek öğrencilerin mutluluğunu paylaşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ebru Ural aynı zamanda, “Mezuniyet günü mutlu bir gündür. Ancak yaşamınızda kötü günler de olacaktır. Kendinizden şüpheye düşeceğiniz başarısızlığa uğrayacağınız günler de olacaktır. Bu süreçlerde kendinize güveni hiç kaybetmeyin, yeniden denemekten hiç vazgeçmeyin. Unutmayın ki başarısız olmak kötüdür ancak bundan daha da kötüsü başarmak için yeniden teşebbüste bulunmamaktır” dedi.

Mezuniyet sevincini doyasıya yaşadılar Öğrenciler sahneye gruplar halinde çıkarak belgelerini aldılar. Tüm bölümler tek tek tanıtıldı ve ardından öğrenciler Doğuş Üniversitesi Mezuniyet Andı’nı okudu. Sonrasında topluca keplerini havaya atan öğrenciler sahnede aileleri ve arkadaşları ile birlikte sevinçlerini paylaştılar. (ŞCG-

