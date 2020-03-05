- Doğuş Kilisesi korona virüs nedeniyle kapatıldı



- Filistin'in Beytüllahim kentinde yer alan Doğuş Kilisesi, kentte 4 kişide korona virüsü tespit edilmesinin ardından kapatıldı. Beytüllahim'deki Hıristiyan mezhepleri, Beytüllahim kentinde 4 kişide korona virüsü tespit edilmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı'nın da tavsiyesi üzerine yerel saatle saat 4'ten sonra Doğuş Kilisesi'ni kapatma kararı aldığını duyurdu. Korona virüsünün yayınlanmasını önlemek için bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini doğrulayan Hıristiyan mezhepleri, hacılar ve turist gruplarının saat 4'ten sonra Doğuş Kilisesi'ni ziyaret etmesine izin verilmeyeceğini bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce korona virüsü nedeniyle Batı Şeria'daki Beytüllahim ve Eriha bölgelerinde olağanüstü hal ilan etmişti. Beytüllahim ve Eriha'da okul, kilise ve camiler 14 gün süreyle kapalı tutulacağı belirtilmişti.



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