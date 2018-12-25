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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Doğurduğu bebeği hastanedeki çöp kutusuna atıp kaçan kadın yakalandı - KAHRAMANMARAŞ

Doğurduğu bebeği hastanedeki çöp kutusuna atıp kaçan kadın yakalandı - KAHRAMANMARAŞ

- Bebeğini hastanenin çöp kutusuna atan kadının yakalanması - Hastaneden detay görüntülerDoğurduğu bebeği hastanedeki çöp kutusuna atıp kaçan kadın yakalandı - Kahramanmaraş 'ta doğurduğu bebeğini hastane tuvaletinin çöp kutusuna atıp kaçan kadın yakalanıp bebeğiyle tedavi altına alındıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta doğum yaptıktan sonra bebeği tuvaletin çöp kutusuna atan kadın, yakalanıp bebeğiyle tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Andırın Devlet Hastanesi Acil Servis yakınlarındaki kadınlar tuvaletinde çöp kutusunda bebek sesi duyan temizlik görevlisi, durumu hastane yetkililerine bildirdi.Yeni doğduğu belirlenen kız bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Kadın ve Doğum Hastanesine sevk edildi.Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, bebeğin hastaneye karın ağrısı şikayetiyle başvuran M.Ç'ye (21) ait olduğunu tespit etti.Evinde gözaltına alınan ve hastaneye götürülen M.Ç'nin yeni doğum yaptığı tespit edildi.Kanaması olan genç kadın, bebeğin de bulunduğu Kahramanmaraş Kadın ve Doğum Hastanesinde tedavi altına alındı.Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İlk Müdahale Temizlik Görevlisi Güvenlik Kamerası Karın Ağrısı Polis Ekipleri 

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