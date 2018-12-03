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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Doğumdan kırk gün sonra bebekler 'kırk uçurmaya' gidiyor İzle

Doğumdan kırk gün sonra bebekler 'kırk uçurmaya' gidiyor İzle

Kırk sepeti ve bebek

Hastalık Bebek Salar 

-Başkan Ekrem Yavaş'ın kırk sepeti vermesi
-Bebek annesinin kır sepetini anlatması

( BALIKESİR )- Sındırgı’da kırk uçurma geleneği yaşatılıyor- Anadoku'da bebekler için yapılan geleneği Sındırgı'da sürüyor BALIKESİR

- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçmişten geleceğe örf ve adetler gün yüzüne çıkarılıyor. Sındırgı Belediyesi 40 gün önce doğan bebekleri kendi tesislerinde ağırlarken, ziyarette ailelere kırk uçurma sepetleri hediye ediliyor. Sındırgı'da yaşayan kadınların el becerilerinin gelişimi kırk uçurma geleneği ile değer buluyor. Kadınların elince şekillenen kırk uçurma sepetleri halk arasında kırk çıkarma, kırklamak, kırk uçurmak veya kırkı çıkartmak olarak bilinen gelenek yaşatılıyor. Bütün bu hediyeler hazırlanırken sıfır atık projesi kapsamında ürünler kullanıma kazandırılıyor. Kırk gününü dolduran bebekler evde kırklama banyosunu yaptıktan sonra Sındırgı Belediyesi'nin tesisi olan ve kadınların el işlerini rahatça sergilediği Akpınar Yaşam Merkezini ziyaret ediyor. Kadınlar kendi aralarında hem sohbet ediyor, hem de bebeğe Sındırgı Belediyesi tarafından hazırlanan kırk uçurma hediyeleri takdim ediliyor. Kırk Uçurma Nedir? Halk arasında kırk çıkarma, kırklamak, kırk uçurmak veya kırkı çıkartmak olarak bilinen tören, Anadolu'da asırlardır süregelen eski bir adet ve kuşaktan kuşağa aktarılan geleneklerden biridir. Uygulaması yöreden yöreye değişiklik göstermekle birlikte kırk uçurması, bebeğin doğumundan kırk gün geçmesi üzerine kırk banyosu yaptırılması ve kırklandıktan sonra aile büyüklerini ziyaret etmek olarak özetlenmektedir. Geleneğe göre, doğumdan sonraki ilk 40 günün lohusalar ve bebekler için önemli olduğuna inanılır. Bunun sebebi olarak hem annenin hem de bebeğin kırk gün süresince hastalıklara karşı yeterli dirence sahip olmadıkları gösterilir. Uzmanların doğumdan sonra bebeklerin ve lohusaların ilk günlerinde temiz ve sağlıklı ortamlarda bulunmaları ve hijyenik olmayan ortamlardan uzak durulmasını tavsiye etmeleri, söz konusu geleneğin devam etmesine neden olan sebepler arasında gösterilir.
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