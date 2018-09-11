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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Doğuma giderken karnındaki bebeğiyle can verdi

Doğuma giderken karnındaki bebeğiyle can verdi

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-Hastaneden görüntü

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Konak ilçesinde bir servis minibüsü ve iki aracın karıştığı kazada 9 aylık hamile olduğu öğrenilen Ayşe Demir (22) ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi de yaralandı. Olay sabah 06.30 sıralarında Gaziler Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Vahaç Demir (26), 9 aylık eşini doğuma götürürken, 35 HGP 51 plakalı aracıyla bilinmeyen bir sebeple yoldan çıkarak karşı şeritte seyreden 35 S 6761 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Demir ailesinin içinde bulunduğu araç, savrularak durabildi. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 sağlık ekiplerine ve emniyet güçlerine haber verdi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık görevlileri, doğuma giden Ayşe Demir'in ve karnındaki bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Demir ailesinin bir çocuğunun olduğu öğrenilirken, araç sürücüsü Vahaç Demir'in ağır yaralandığı, kazada yaralanan diğer 5 kişinin de bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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