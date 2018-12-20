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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Doğum yapmasına bir ay kala ölümden döndü Video

Doğum yapmasına bir ay kala ölümden döndü Video

Araçlardan detaylar

Polis Hastane Trafik Yoğunluğu Sağlık Ekipleri Hamile Kadın 

-İftaiye ekiplerinin kadınları kurtarması
-Hamile kadının ambulansa alınması ve müdahale edilmesi
-Ekiplerin çalışmalarından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Aksaray’da minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı- Kazada otomobilde sıkışan 8 aylık hamile bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı İSTANBUL

- Fatih Aksaray’da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada aralarında 8 aylık hamile bir kadınında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle araçta sıkışan hamile kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 22.30 sıralarında Fatih Aksaray Meydanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Rüstem Teymur idaresindeki 34 FS 5493 plakalı minibüs ile yabancı uyruklu Vasim Hafız yönetiminde 34 JZ 5803 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki 8 aylık hamile olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Raghan Chribati ile birlikte 4 kişi yaralandı. Hamile kadın Raghan Chribati otomobilde bulunduğu bölgede sıkışarak uzun süre yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından hamile kadın sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından hamile kadın Raghan Chribati ile birlikte diğer yaralılar çevrede bulunan en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza nedeniyle Aksaray Meydanında trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza mahalline gelen polislerin yaptığı çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.
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