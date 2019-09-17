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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Doğum yapan köpek kedinin süt annesi oldu İzle

Doğum yapan köpek kedinin süt annesi oldu İzle

Kedinin köpeği emmesi

İhlas Köpek Muhabir Yavru Kedi Cep Telefonu 

-Kedi ve köpeklerden detaylar
-Batuhan Alptekin’in konuşması
-Kedi ve köpeklerin oynaması

( KARABÜK )- Karabük’te doğum yapan köpek annesi olmayan kediye süt anneliği yapıyor KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir işletme sahibinin köpeği, annesi olmayan kediye süt anneliği yapıyor. Kedinin köpekten emmesi, görenleri şaşkına çevirdi. Safranbolu ilçesi Konarı köyünde Tarihi Değirmen işletmesi sahibi Batuhan Alptekin, annesi olmayan yavru kediyi alarak bakmaya başladı.
"Dost" adını verdiği kedinin doğum yapan köpeği "Pamuk"tan süt emdiğini gören Alptekin, olayı cep telefonuyla kayda aldı. "Pamuk" ve "Dost" birlikte büyüdüğü, işletme de diğer kedi ve köpeklerde birbirleriyle vakit geçiriyor. Batuhan Alptekin, kedi ve köpeklerinin birbirleriyle oynayarak vakit geçirmeleri de cep telefonuna kaydetti.
Alptekin, İhlas Haber Ajansı muhabirine, işletmede kimsesiz kedi ve köpeklere de baktıklarını söyledi.

"Dost" adını verdiği kediyi annesinin terk ettiğini söyleyen Alptekin, "Bizim köpeklerimiz de var. Köpeğimiz ’Dost’ doğurmuştu zaten. Kendi yavrularını emzirirken, kedilerde onu emmeye başladı.
Onlarla oynamaya falan başladı.
Süt annesi oldu onun" dedi.
(ET-
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