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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Doğum gününü dünya midye günü ilan eden bir midyeci 8,5 ton midye dağıttı

Doğum gününü dünya midye günü ilan eden bir midyeci 8,5 ton midye dağıttı

Sıranın yüksekten görüntüsü

Sekte Doğum Günü Allah 

-Vatandaş röportajları
-Midye dağıtımı
-Sıradan görüntü
-Midyeci Ahmet röp

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Doğum gününü Dünya Midye Günü ilan eden bir midyeci tüm şubelerinde toplam 8,5 ton midyeyi ücretsiz ikram etti. Midyecinin Beşiktaş'taki şubesi önünde binlerce insan ücretsiz midye için yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. 8 Nisan olan doğum gününü Dünya Midye Günü olarak ilan eden Ahmet Çiçek isimli midyeci, tüm şubelerinde ücretsiz midye dağıttı.
8,5 ton midyenin ücretsiz ikram edildiği Dünya Midye Günü’ne de ilgi oldukça yoğun oldu. Midyecinin Beşiktaş'taki şubesi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Vatandaşlar dolu bir kova midye almak için saatlerce sırada bekledi. “Bütün dünyada kutlanmasını sağlamak istiyoruz” Önceden küçük tepsilerde Beyoğlu’nda midye satan ve işini büyüterek Beşiktaş’ta bir dükkanda 5 yıldır hizmet veren midyeci, ücretsiz ikram ettiği midyeler için mutlu olduğunu söyledi.

8 Nisan Dünya Midye Günü’nün tüm dünyada kutlanması için çalışacaklarını ifade eden Ahmet Çiçek konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün benim doğum günüm ama doğum günümü 8 Nisan Dünya Midye Günü ilan ettim. Midyelerden bugün hiç ücret beklemiyorum. Hiç düşünmeden insanların rahat rahat yemesini istiyorum, bu beni çok mutlu ediyor. Bugün 8 Nisan Dünya Midye Günü’nü ilk kutlamamız. Aynı zamanda 8 Nisan Dünya Midye Günü’nün de doğum günü oldu. İnşallah önce Türkiye’de kendi şubelerimizde, daha sonra bütün dünyada bunun kutlanmasını sağlamak istiyoruz. Böyle olduğunda ülkemizi çok iyi temsil edeceğiz. Yoğun bir ilgi bekliyordum. Biz zaten normalde her gün yoğunuz.” Midye gününde ücretsiz midyelerden yemek isteyen vatandaşlarda ilan edilen 8 Nisan Dünya Midye Günü’nü ve Midyecinin doğum gününü kutladı. (SA- ÖY-
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