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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını kazara öldürdüğü iddiası - DENİZLİ

Doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını kazara öldürdüğü iddiası - DENİZLİ

- Doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını kazara öldürdüğü iddiası - Jandarma ekiplerinden görüntü - Olay yerinde bekleyen vatandaşlardan görüntü - Olayın yaşandığı evin dış görünüşüDoğum gününe çağırdığı kız arkadaşını kazara öldürdüğü iddiası - Denizli 'de oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 17 yaşındaki kız arkadaşını öldürdüğü öne sürülen genç, gözaltına alındıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Honaz ilçesinde bir gencin, doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını elindeki tüfeğin ateş alması sonucu kazara öldürdüğü iddia edildi.Alınan bilgiye göre, U.K (17), kız arkadaşı Z.A'yı (17) doğum gününü kutlamak için Kaklık Mahallesi Şehit Eyüp Altun Caddesi'ndeki evlerine çağırdı.Ailesinin başka odada olduğu sırada U.K'nın oynamaya başladığı babasına ait pompalı tüfek, bir anda ateş aldı. Z.A, başından vuruldu.Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, Z.A'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.Eve gelen jandarma ekipleri U.K'yi gözaltına aldı.U.K'nin ilk ifadesinde, kız arkadaşına tüfeği gösterdiği sırada kazayla ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Sağlık Ekibi Kız Arkadaş Doğum Günü Dış Görünüş Pompalı Tüfek 

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