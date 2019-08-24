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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Doğum gününden bir gün sonra trafik kazasında öldü - MUĞLA İzle

Doğum gününden bir gün sonra trafik kazasında öldü - MUĞLA İzle

- Zeytinköy Mahallesi Hayıtlı mevkisi - Yolun ortasında hayatını kaybeden çocuğun cesedi - Ölen çocuğun annesinin sinir krizi geçirmesiDoğum gününden bir gün sonra trafik kazasında öldüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde 3 yaşındaki kız çocuğu, doğum gününden bir gün sonra ticari taksinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Halime Keser (54) idaresindeki 48 T 5596 plakalı taksi, Zeytinköy Mahallesi Hayıtlı mevkisinde, Ceylan Pınaraltı'na (3) çarptı.Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Ceylan Pınaraltı'nın bir gün önce doğum günü olduğu ve 3 yaşına bastığı öğrenildi.Taksi sürücüsü Keser ise gözaltına alındı.

Ticari Taksi Doğum Günü Trafik Kazası Kız Çocuğu 

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