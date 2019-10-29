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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Doğum günü sürprizi hastanede bitti

Doğum günü sürprizi hastanede bitti

-kazanın ardından yaralıya müdahale

Doğum Günü Trafik Kazası Doğum Günü Pastası Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

--yaralının hastaneye götürülmesi
--kaza yerinden detay
--çiçek ve pasta

( ANTALYA - ÖZEL)- Eşine doğum günü sürprizine giden motosiklet sürücüsü yaralandı ANTALYA

- Antal'yanın Manavgat ilçesinde eşine doğum günü sürprizi için çiçek pasta götüren motosiklet sürücüsü geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Manavgat çevre yolu Demokrasi Bulvarı kavşağı yakınında meydana geldi. Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Tuncay Bayram’ın kullandığı 07 AFH 360 plakalı motosiklet, kavşağı geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet yolda metrelerce sürüklendi. Yaralı sürücünün yardımına yolda çalışma yapan belediye işçileri koştu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bayram, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde bir buket çiçek ve doğum günü pastası dikkat çekti. Kazada yaralanan Tuncay Bayram’ın çiçek ve pasta ile eşine doğum günü sürprizi yapmaya gittiği öğrenildi. (AK-İA-
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