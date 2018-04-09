Doğum günü kutlamasından dönerken kazada ölen çift toprağa verildi - ANKARA
- Cenaze namazı için gelenler - Cenaze araçları - Helallik istenmesi - Cenaze namazının kılınması - Dua edilmesi - Cenazelerin defnedilmesi - Taziyelerin kabul edilmesiGÜNCELLEME - Doğum günü kutlamasından dönen çift trafik kazasında öldü - Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki çift yaşamını yitirdi - Doğum günü kutlamasından döndükleri öğrenilen çift yan yana toprağa verildiÇİFTİN TOPRAĞA VERİLMESİ EKLENDİANKARA (AA) - Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki çift öldü. Ankara 'dan Kahramankazan'a giden Güven Kubat'ın (37) kullandığı 06 BH 9984 plakalı otomobil, Ankara - İstanbul karayolu Aydın Mahallesi mevkisinde karşı şeride geçerek Remzi İnce (56) yönetimindeki 06 DSU 12 plakalı kargo kamyonu ile çarpıştı.Kazada, sürücü Kubat'ın eşi Aylin Kubat (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Kubat ise 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Aylin Kubat'ın cenazesi, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü İnce gözaltına alındı.Bu arada Aylin Kubat'ın doğum günü olduğu, çiftin 5 yaşındaki çocuklarını yakınlarına bırakarak gittikleri kutlama yemeğinden döndükleri öğrenildi. - Kubat çiftinin cenazeleri toprağa verildiGüven Kubat'ın Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aylin Kubat'ın Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazeleri toprağa verilecekleri Çimşit Mahallesi'ne getirildi. Mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından 7 yıllık evli oldukları öğrenilen Kubat çifti mahalle kabristanlığında yan yana toprağa verildi. Cenazeye katılan Kaymakam Engin Aksakal ile Belediye Başkanı Lokman Ertürk çiftin yakınlarına taziyelerini iletti.