Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Doğum günü kutlamasından dönen çift trafik kazasında öldü - ANKARA

Doğum günü kutlamasından dönen çift trafik kazasında öldü - ANKARA

- Ekiplerin olay yeri incelemesi - Otomobildeki hasar - Otomobilin yola savrulan parçaları - Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki çift yaşamını yitirdi - Çiftin doğum günü kutlamasından döndükleri öğrenildiANKARA (AA) - Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobildeki çift öldü. Ankara 'dan Kahramankazan'a giden Güven Kubat'ın (37) kullandığı 06 BH 9984 plakalı otomobil, Ankara - İstanbul karayolu Aydın Mahallesi mevkisinde karşı şeride geçerek Remzi İnce (56) yönetimindeki 06 DSU 12 plakalı kargo kamyonu ile çarpıştı.Kazada, sürücü Kubat'ın eşi Aylin Kubat (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Kubat ise 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Aylin Kubat'ın cenazesi, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü İnce gözaltına alındı.Bu arada Aylin Kubat'ın doğum günü olduğu, çiftin 5 yaşındaki çocuklarını yakınlarına bırakarak gittikleri kutlama yemeğinden döndükleri öğrenildi.

Argo Doğum Günü Olay Yeri İnceleme Cenaze Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Reina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendiReina saldırıdan sonra havadan ve denizden görüntülendi
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı