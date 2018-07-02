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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Doğum günü dönüşü 3 gencin hayatını kaybettiği kazaya jet tahliye İzle

Doğum günü dönüşü 3 gencin hayatını kaybettiği kazaya jet tahliye İzle

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Alkollü Sürücü Polis Adli Kontrol Doğum Günü Avcılık 


- Florya E-5'de doğum günü kutlaması dönüşü makas atarak kaza yapan ve araçtaki üç gencin ölümüne neden olan alkollü sürücü, tahliye edildi. Karara ölen gençlerin aileleri tepki gösterdi. 25 Şubat gecesi Florya E-5 Karayolu'nda meydana gelen olayda doğum günü kutlamasından dönen gençlerin içerisinde bulunduğu araç kaza yapmış, olayda 3 genç hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası yaralıların ifadesini alan polis, aracı kullanan alkollü sürücü Yaman Bayraktaroğlu'nun kazaya sebebiyet verdiğini belirledi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sürücüsü Yaman Bayraktaroğlu, kazadan üç ay sonra adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Savcılık tahliyeye itiraz etti ancak mahkeme itirazı reddetti. Kazada hayatını kaybeden Deniz Ulaş Saral (26), Ozan Börekçi (27) ve Çağlar Yılmaz’ın (27) aileleri de tahliye kararına tepki gösterdi. (ÖFA
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