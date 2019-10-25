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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Doğudaki 3 ilde sıcaklık sıfırın altına düştü - ERZURUM

Doğudaki 3 ilde sıcaklık sıfırın altına düştü - ERZURUM

- Erzurum - Tekman kara yolunda etkili olan sisten görüntü - Sisli yolda ilerleyen sürücülerden görüntü - Yüksek kesimlerden görüntüDoğudaki 3 ilde sıcaklık sıfırın altına düştüERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kars, Ardahan ve Ağrı'da sıcaklık gece sıfırın altında ölçüldü.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.Gece en düşük hava sıcaklıkları, Ardahan ve Kars'ta sıfırın altında 2, Ağrı'da sıfırın altında 1, Erzurum 'da 2, Iğdır'da 5, Erzincan'da 6 ve Tunceli'de 8 derece ölçüldü.Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 22, Iğdır'da 21, Erzincan'da 20, Ağrı'da 17, Kars ve Ardahan'da 16 ve Erzurum 'da 15 derece olması bekleniyor.Öte yandan, bölgenin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu.

Hava Sıcaklıkları Gesi 

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