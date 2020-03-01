Doğuda kış - KARS

- Kar yağarken yoldan geçen araçlar - Ormanlardan görüntüler - Karlı yolda yürüyen insanlar - Kar küreme makinesinin çalışması - Kar küreyen vatandaşlar - Karla kaplanmış araçlar - Karla kaplı ağaçlar - Ağaç üzerideki kargaKARS - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.İki gündür devam eden kar yağışıyla kar kalınlığı ilçede 20, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 30 santimetre ölçüldü.Ağaçlar, bitkiler karla kaplanırken sürücüler yollarda kontrollü şekilde ilerleyebiliyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
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