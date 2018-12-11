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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Doğuda kar yağışı - KARS /AĞRI

Doğuda kar yağışı - KARS /AĞRI



:KARS - Kar yağışından detaylar - Araçlarının üzerinde evlerinin önünde biriken karları temizleyen vatandaşlar - Kartopu oynayan çocuklar - Kar manzaralarıAĞRI - ELEŞKİRT - Eleşkirt ilçesinde etkili olan kar yağışından detay görüntüler - Vatandaşlardan detay görüntülerDoğuda kar yağışıKARS/AĞRI - Kars ve Ağrı'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Kars 'ta etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentte kar yağışı günlük yaşamı etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kars - Ardahan ve Kars - Digor karayollarında etkili olan kar yağışı zaman zaman tipiye neden oldu. Karayolları ekipleri yolda kar küreme çalışması yaptı. Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.Ağrı merkezde ise karla karışık yağmur etkili olurken Eleşkirt ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.İlçede yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlanırken, yola çıkmaya hazırlanan sürücüler araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Kış mevsiminin geç geldiğini belirten ilçe sakinlerinden Naim Aslan, "Bu sene yağışlı geçeceğe benziyor. Allah sonunu hayır eylesin. Kar yağışı berekettir." dedi.
Yağışın ilçeyi beyaza bürüdüğünü ifade eden Hakan Kılıç ise, "Kar yağışı başladı.
Her taraf beyaz örtü ile kaplandı. Allah sonunu hayır eylesin." ifadelerini kullandı.

Karayolları Kar Yağışı Irak 

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