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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Doğuda kar yağışı (2) - KARS

Doğuda kar yağışı (2) - KARS

- Doğuda kar yağışı - İlçeden kar manzaraları - Yollarda yürüyen insanlardan detaylar - Vatandaşların konuşmaları - Kar küreyen vatandaşlar - Greyderlerin kar küreme çalışmasıDoğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısıERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde, kar yağışı ile hızı saatte 70 kilometreye ulaşacak kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede havanın çok bulutlu, aralıklarla yağışlı olması bekleniyor.Yağışların Iğdır ve Erzincan çevresinde sağanak ve karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerde kar, Erzurum, Kars , Ağrı ve Ardahan'da ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Yağışların yoğun olması beklenen bölgede, rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette, zaman zaman da 50 ila 70 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli ve Iğdır'da 3, Erzincan'da 2, Ardahan'da 1, Kars , Ağrı ve Erzurum'da 2 derece ölçüldü.Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da 7, Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da 4, Kars 'ta ise 3 derece olacak.Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da Kars Sarıkamış'ta 47, Erzurum Palandöken'de 26, Erzincan Ergan'da 29 santimetre ölçüldü.Yetkililer, bölgede gün içinde kuvvetli esmesi beklenen rüzgar ve yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Hava Sıcaklığı Yağış Uyarısı Gesi Kar Manzaraları Kar Yağışı 

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