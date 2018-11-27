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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Doğuda hayvancılıkla geçimini sağlayanların kış çilesi Video

Doğuda hayvancılıkla geçimini sağlayanların kış çilesi Video

Palandöken eteklerinde keçi sürüsünün droneyle görüntüleri

Keçi Hayvancılık Kar Yağışı Hayvan Irak 

-Drone ile detay ve genel görüntüler
-Çobanla röportaj
-Kar ve sürüden görüntüler

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan olumsuz etkilenen çiftçiler, tüm zorluklara rağmen hayvancılık yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor. Erzurum'da bazı köylüler, yazın tarlalarından biçerek istif ettikleri otları kışın kar üzerine serperek hayvanlarını beslemeye çalışıyorlar. Mezra sakinleri, hayvanlarını beslemek için yaz aylarında biçerek istif ettikleri ot yığınlarını kışın kullanıyorlar. Meraların karla kaplı olması en çok hayvan besleyen vatandaşları etkiliyor. Palandöken eteklerinde küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban, hayvancılıkla geçimini sağlayanların kış çilesinin başladığını belirtti.
Çoban Murat Tekin, “Doğuya kış geldi. Hava biraz sıcak olduğunda hayvanları otlağa bırakıyoruz. Yüksek kesimler kardan tamamen kapandı. Güney kesimler nispeten biraz daha iyi. Hava soğuk. Kendimizi idare etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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