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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Doğubayazıt'ta yangın - AĞRI

Doğubayazıt'ta yangın - AĞRI

- İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken detaylarDoğubayazıt'ta yangınAĞRI (AA) - Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan yangında, bir evin bahçesinde bulunan mutfak tamamen kullanılamaz hale geldi.Hürriyet Mahallesi'nde Fikri Ergül'e ait evin bahçesinde bulunan mutfakta gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Mutfaktan çıkan alevleri fark eden Ergül ailesi, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mutfağın tamamını saran alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.Can kaybının yaşanmadığı yangında, mutfak tamamen kullanılamaz hale geldi. Aile fertlerinden yangınla ilgili bilgi alan polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Polis Bild Yangına Müdahale 

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