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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Doğubayazıt’ta kaçırılan Serhat bulundu Haberi

Doğubayazıt’ta kaçırılan Serhat bulundu Haberi

Kaçırılan Serhat Eraslan'ın fotoğrafı

( AĞRI ) AĞRI

Polis 


- Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 25 Haziran Pazartesi günü kaçırıldığı iddia edilen 13 yaşındaki Serhat bulundu. İddiaya göre Serhat Eraslan, geçtiğimiz pazartesi günü akşam saat 20.00 sıralarında, şehrin en işlek caddelerinden olan Ağrı Caddesi'nin Pıra İnzibat Köprüsü olarak bilinen mevkiinde, plakası henüz öğrenilemeyen bir araca zorla bindirilmek suretiyle kaçırıldı. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı, geniş çaplı soruşturma başlatan polisin, Eraslan'ı bulduğu ve ailesine haber verdiği öğrenildi. Eraslan'ın henüz kim ve kimler tarafından kaçırıldığı ve nereye götürüldüğü bilinmiyor.
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