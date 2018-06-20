Doğu ve Güneydoğulu iş adamlarından AK Parti'ye tam destek Haberi

-Fatma Şahin'in konuşması

-Milletvekili Erdoğan'ın konuşması

-Milletvekili Uzer'in konuşması

-geceden detaylar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Doğu ve Güneydoğulu iş adamları Gaziantep'te düzenlenen yemekte AK Partili milletvekilleri bir araya geldi. Gaziantep Doğu ve Güneydoğu İş adamları ve Hemşehri Dernekleri Platformu Derneği tarafından düzenlenen yemekte iş adamları, aileleri ve AK Partili milletvekilleri bir araya geldi. İş adamları ve ailelerinin dayanışma örneği sergilediği geceye, Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra AK Parti Gaziantep milletvekilleri, Ahmet Uzer ve Mehmet Erdoğan da katıldı.

"Ben sizin bacınızım" Gaziantep'te yaşayan Doğulu ve Güneydoğuluların yoğun ilgi gösterdiği yemekte konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti iktidarı öncesinde eski Türkiye'de "Kürtüm" demenin ve "Kürtçe" konuşmanın yasak olduğunu hatırlatarak, "Her şey yasaktı. Ne zaman Recep Tayyip Erdoğan, 'bütün yasakları kaldıracağım' dediği an süreç başladı.

Yasaklar kalkmaya başladı, hepsine siz şahit oldunuz. Nasıl yapacağımızı anlamaya çalıştılar beklediler. Biz bir Gaziantep lmodelini oluşturduk. Bu modele baktığımızda İpekyolu'nun bütün enerjiisi var. Fıratın çocukları olarak bugün baktığımızda bölgeden gelip, bu şehre güç katan sizinizb Ben sizin emrinizdeyim, hizmetinizdeyim. Ben sizin bacınızım. Siz huzurluysanız, ben huzurluyum, siz mutluysanız ben mutluyum. Bunun için 24 Haziran'da sizin desteğinize ihtiyacımız var. Yanlışlarımız, hatalarımız olabilir. İş yaparsanız hatalarınız olabilir. Ama söz konusu vatan ise gerisi teferruattır, bunu en iyi siz bilirsiniz" dedi.

Milletvekili Erdoğan, "Ben Adıyaman kökenli bir Gaziantepliyim. Siirt kökenli Gaziantepli, Mardin kökenli Gaziantepli, Şırnak kökenli Gaziantepli, Diyarbakır kökenli Gaziantepli, Şanlıurfa kökenli Gaziantepli, hepiniz ile gurur duyuyorum, iftihar ediyorum. Çünkü bizler bu kente hizmet ediyoruz. Başta Adıyaman kökenli Gaziantepli olmak üzere bu şehre 4 dönem hizmet ettim. Siz orada çalışırken, işi, istihdamı, ekmeği arttırırken, ekmek yiyen insanlara soframızı açarken, çalışanlara iş bulurken, çeklere, senetlere, kredilere imza atıp, makineler getirirken, bizler de bu şehrin ekonomisine, bütünlüğüne, istikrarına katkı sağlayacak adımlar attık. Bu şehir bizleri kendisinden ayırmadı. Ayrılacak bir şeyimiz de kalmadı. Hepimiz akraba, kardeş olduk, bir olduk, iri olduk. Buna da devam edeceğiz. Bunu kimse engeleleyemeyecek" şeklinde konuştu "Gönül kapıları mühürlü olanlar, hizmetleri göremiyor" Milletvekili Uzer, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekerek, "Türkiye büyüsün mü, gelişsin mi, öne doğru mu gitsin, yoksa eski Türkiye'ye doğru gitsin, buna karar vereceğiz. 16 yıldır iktidardayız. Çok önemli hizmetler yaptık. Ama gönül kapıları mühürlü olanlar, siz ne yaptınız bu ülkeye diyorlar. Bunu soranlar oluyor, hiç bir şey yapmadınız diyenler oluyor. Ben sizin takdirlerinize sunuyorum. Şu eski bir Türkiye'yi hatırlayalım. Parası olmayanın doktora gidemediği, ilaç alamadığı, fakirlerin duvar dibinde çaresiz olarak öldüğü bir Türkiye. Şanslı olanlar, hastaneye yatabilenler de, eğer ki şifa buldularsa hastane parasını bulamadığı için hastayı ve refakatçinizi, yakınını rehin verdikleri bir dönemdi. Bu gün pırıl pırıl hastanelerimiz var. Bu memlekette devlet hastaneleri kokardı, sağlam giren, mikrop bulaşır, hasta olur çıkardı. Sadece bu bile hizmetlerimizi görmeye yeter" diye konuştu.

Geceye katılan bazı İşadamları ve hemşehri derneklerinin üyeleri de milletvekillerine yoğun ilgi göstererek, iktidara tam destek verdiklerini ifade etti.



