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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin nevruz kutlamaları - BATMAN
- Gurubun terör örgütü lehine slogan atması - Gurubun polise taşla saldırması - Polisin müdahale etmesi - Gözaltılar - DetaylarBATMAN - Batman 'da Pazaryeri Mahallesi fuar alanında gerçekleştirilen etkinlik sonunda, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan lehine slogan atarak polise taşla saldıran gruba müdahale edildi.Polis ekiplerince havaya uyarı ateşi açılırken, bazı göstericiler gözaltına alındı.