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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Doğu Türkistanlılar için kar altında yürüdüler

Doğu Türkistanlılar için kar altında yürüdüler

yürüyüş detaylar

Politika Basın Açıklaması 

-Türk Ocakları Çankırı Şube Başkan Vekili Fatih Eroğlu basın açıklaması

( ÇANKIRI ) ÇANKIRI

- Türk Ocakları ve Türk Kamu-Sen tarafından Çankırı'da yürüyüş düzenledi.
Kar yağışı ve yerin buzlu olmasına rağmen grup yürümekten vazgeçmedi. Çin'in Uygur Türklerine yaptığı insan hakları ihlalleri konusuna dikkat çekmek için yürüyüş yapıldı. Kucaklama taşı mevkiinde başlayan yürüyüş anıt alanına kadar sürdü. Çeşitli sloganlar atılan yürüyüşte yapılan insan haklarına karşı pankartlar açıldı. Yürüyüş sonrasında basın açıklaması yapan Türk Ocakları Çankırı Şube Başkan Vekili Fatih Eroğlu, "Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik baskıcı politikalarının zirveye çıktığı bir dönem içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz zamanda insanlığın vicdanı sık sık sorgulanır oldu. Myanmar, Filistin, Irak, Suriye, Mısır'da yapılan insan hakları ihlalleri konusunda en gür ses Türkiye'den çıktı. Elbetteki Uygur Türklerinin yaşadığı eşi benzeri görülmemiş bu zulüm ve baskıya Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bundan böyle de sessiz kalması düşünülemez. Doğu Türkistan baskı altındadır. Bu baskının bütün dünyanın ortak çabası ile ortadan kaldırılması için elbette Türkiye daha çok çalışmalı ve insani bir davranış olarak Müslüman Uygur Türkleri'ne uygulanan bu baskıların ortadan kaldırılması için elinden gelen gayreti ortaya koymalıdır" dedi.
Yapılan açıklama sonrasında 100. Yıl Kültür Merkezinde "Turan'da bir öksüz vatan Doğu Türkistan" konulu panel gerçekleştirildi.
Programa, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, MHP İl Başkanı Hidayet Çelik, Kamu-Sen İl Temsilcisi İsmail Ayhan, sendika ve Türk Ocakları üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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