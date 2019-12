-Pankarttan detay

( KARABÜK ) Doğu Türkistanlı Mahmut Erkin: "3 yıldır ailemle iletişime geçemedim"- "Biz Doğu Türkistanlılar soydaşız. Doğu Türkistan’ı hiç bırakmasınlar, sesimizi dünyaya duyursunlar" KARABÜK



- Karabük'te Doğu Türkistan için düzenlenen basın açıklaması ve gıyabi cenaze namazına katılan Mahmut Can Erkin, 3 yıldır kardeşleri, anne ve babasından haber alamadığını söyledi.



Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Karabük Şubesi tarafından Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri protesto edildi. Kemal Güneş Caddesi üzerinde toplanan dernek üyeleri, ellerin Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Çin'e tepki gösterdi. Kalabalık "Avrupa Birliği değil, İslam Birliği", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" sloganları attı. AGD Karabük Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, 2. Dünya Savaşı'nın ardından geçen 74 yıla rağmen yeryüzünde barış ve adaletin tesis edilemediğine tanıklık ettiklerini söyledi.



Dünyanın birçok yerinde insan hakları ihlallerinin yaşandığını, temel hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığını ifade eden Gündoğdu, "Dünya siyasetine hak ve adalet değil, güç ve çıkar yön vermektedir. Başta ABD olmak üzere teknolojik bakımdan güçlü olan ülkeler, çıkarlarını her türlü kutsalın üzerinde tutarak zayıf bırakılmış ülkeleri ve halkları ezmeye devam etmektedir. Baskı ve şiddet politikalarının uygulayıcılarından biri de maalesef Çin'dir. Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkeleriyle, Afrika Kıtası ile yaptığı ticarete rağmen, Çin'in Doğu Türkistanlılara yönelik tavrı kabul edilebilir değildir. Çin, 1949 yılından bu yana kontrolü altında bulundurduğu Doğu Türkistan’da Müslümanlara her türlü baskıyı uygulamaktadır. 70 yıldır Çin kontrolü altında bulunan ve yüz ölçümü Türkiye'nin iki buçuk katı büyüklükte olan Doğu Türkistan’da da Müslümanların durumu içler acısıdır. Çin yönetimin küresel ekonomik gücü ve boşluk bırakmayan bir diplomasi yürütmesi Doğu Türkistan’la ilgili sağlıklı bilgi almak ve oradaki Müslümanlarla iletişim kurmanın önüne geçmektedir" dedi.

Türkiye'nin Çin ile ticaretinin Doğu Türkistanlılardan temel hak ve özgürlüklerinden daha değerli olmadığını aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:"Yetkililerimiz, bunu Çin yönetimine en açık şekilde hissettirmelidirler. Diğer taraftan biz tüm dünyada savaştan ve çatışmadan değil, barıştan ve diyalogdan yanayız. İstediğimiz hakkın ve adaletin hakim olduğu bir dünyadır. Biz bu coğrafyada hak ve adalet ekseninde tüm farklılıklarımızla birlikte barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Biz bu coğrafyada hiçbir kimsenin saçının teline zarar gelmesini istemiyoruz.""Şuanda 33 akrabamı Çin hapse atmış"3 yıl önce Doğu Türkistan'dan Karabük'e gelen ve Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek lisans yapan Mahmut Can Erkin de eşinin de KBÜ'de Uluslararası İlişkiler Bölümünde okuduğunu belirtti.

Doğu Türkistan'da zulme uğrayanlar için dua isteyen Erkin, "Ben Türkiye’ye geldiğim 3 yıldan beri hiçbir şekilde kardeşlerimle, annemle, babamla, iletişime geçemedim. Şuanda 33 akrabamı Çin hapse atmış. Çin, ne suç işlemişler de o kadar akrabalarımı kampa attı. Çin bana 'sen Türkiye’de terörist olarak yaşıyorsun' dedi.

Ben terörist olsam Türkiye’de üniversite okuyabilir miyim? Türkiye’de rahat yaşayabilir miyim? Ben hiç kimseye zarar vermeden, insanlığımla yaşıyorum.Ben Türk kardeşlerimden sadece şunu istiyorum, biz Doğu Türkistanlılar soydaşız. Dua etsinler. Doğu Türkistan’ı hiç bırakmasınlar, sesimizi dünyaya duyursunlar" dedi.

Çin’in Doğu Türkistan’da camilere ve Kur'an-ı Kerime zarar verdiğini kaydeden Erkin, şu ifadelere yer verdi:"Uygur Türklerini yok etmek istiyorsan et ama camilerini kopartma, Kur'an-ı Kerimlerini yakma, İslam dinini yok etmek için çalışıyor. Türkiye’ye pasaport almak çok zordu."Açıklamalarından ardından Doğu Türkistan'da şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı, ardından dua edildi.



