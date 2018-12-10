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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Doğu Türkistan için yürüyorlar - ANKARA

Doğu Türkistan için yürüyorlar - ANKARA

- Yürüyüşten detaylar - Kahramankazan Şehitliğinin ziyaret edilmesi - Dua edilmesi - Erşidin Erkin'in konuşmasıDoğu Türkistan için yürüyorlarANKARA (AA) - Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı baskıyı protesto amacıyla 1 Aralık’ta İstanbul’dan yürüyüş başlatan Doğu Türkistanlı iki arkadaş, Ankara 'nın Kahramankazan ilçesine ulaştı.Yürüyüşlerinin 8. gününde 430 kilometrelik yolu aşarak Kahramankazan’a gelen Erşidin Erkin (32) ve Ali Zülfikar (34), şehitliği ziyaret etti.Erkin, AA muhabirine, Çin devletinin Doğu Türkistan'da yaşayan Müslümanlara zulmettiğini ve kendisinin de hafızlık eğitimi aldığı Pakistan dönüşü Çin polisi tarafından tutuklanarak 1 yıl cezaevinde kaldığını söyledi.

Erkin, "Özellikle Uygur kardeşlerimiz Çin’de türlü baskılara maruz kalıyor. Ben de onların sesi olmak ve bu zulmü Türk halkına anlatarak farkındalık oluşturmak için yürüyorum." dedi.
Erkin, Ankara ’ya ulaştıklarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediklerini de kaydetti.

Şehit Polis Protesto Muhabir Farkındalık 

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