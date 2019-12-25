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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Doğu Türkistan için 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü - ELAZIĞ

Doğu Türkistan için 'Sessiz Çığlık' yürüyüşü - ELAZIĞ

Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" yürüyüşü - ELAZIĞ - 15 Temmuz Demokrasi Meydanı - Ellerinde Doğu Türkistan bayrakları ve pankartlar ile yürüyen vatandaşlar - Açılan pankartlardan detaylar - Kuran - ı Kerim tilaveti - ELHAK Dönem Sözcüsü Mehmet Zülfü Öztürk'ün konuşması - Dua edilmesi - Gruptakilerin attığı sloganlarELAZIĞ (AA) - Elazığ Hak Adalet ve Kardeşlik Platformu (ELHAK) tarafından düzenlenen "Sessiz Çığlık" yürüyüşü ile Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri protesto edildi.15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplanan kalabalık, ellerinde Doğu Türkistan bayrakları ve pankartlar ile "Kahrolsun kızıl Çin", "Doğu Türkistan yalnız değildir", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık" şeklinde sloganlar atıp tekbirler getirerek Ahmet Ahtar Meydanı'na kadar yürüdü.ELHAK Dönem Sözcüsü Mehmet Zülfü Öztürk, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara karşı hak ihlalleri yaptığını belirtti.
Doğu Türkistan'da Çin yönetimi tarafından kurulan 16 toplama kampında Uygurların kendi inançlarını değiştirmeye ve komünist parti ideolojisine boyun eğmeye zorlandığını ifade eden Öztürk, "Doğu Türkistan'daki baskı sadece esir kamplarına özgü değildir. Baskılar 1970'li yıllardaki Kültür Devrimi'nden sonra yaşamın her alanında uygulanmaktadır. Camiler ve mescitlerin bir çoğu yıkılmış bazıları eğlence mekanlarına dönüştürülmüş, mevcutlarına da Çin bayrakları asılmıştır." dedi.
Bu hak ihlalleri ve zulme bir an önce dur denilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:"Uygurların İslami geleneğe uygun evlenmesi yasaklanmıştır. Uygur kızlarına Çinliler ile zorunlu evlilikler yaptırılarak milli ve dini kimlikleri asimile edilmeye çalışılmaktadır. Yeni doğan Uygur çocuklarına dini ve milli kimliğini andıran 29 ismin verilmesi yasaklanmıştır. Uygurların tarihi eserleri yok edilerek kültürel bir kıyım gerçekleştirilmiştir. Kardeşlerimizin sessiz çığlığına tercüman olması için İslam dünyasını harekete geçmeye çağırıyoruz."Kuran - ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından kalabalık dağıldı.

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