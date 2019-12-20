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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Doğu Türkistan’daki zulümler kınandı Haberi

Doğu Türkistan’daki zulümler kınandı Haberi

Yürüyüşün görüntüsü

-Alperen Ocağı Başkanı konuşma
-detay

( DÜZCE ) DÜZCE

– Düzce’de Doğu Türkistan’daki zulümler kınanarak, duyarlılık çağrısı yapıldı.Düzce’de Alperen Ocaklarının önderliğinde STK’ların desteği ile Cuma namazının ardından yürüyüş düzenlendi.
İstanbul Caddesi boyunca yapılan yürüyüşte ellerinde Türk ve Türkistan bayrağı taşıyan gurup “Katil Çin şaşırma sabrımızı taşırma”, “Türkistan bizimdir kardeşimizdir”, “Yaşasın Özgür Doğu Türkistan” şeklinde sloganı attılar.Anatpark’ta son bulan yürüyüş sonunda Düzce Alperen Ocağı Başkanı Onur Çetin bir konuşma yaptı. Çetin, “Doğu Türkistan için toplandık. Doğu Türkistan’daki zulmü kınıyoruz. Biz Doğu Türkistan’ın yanındayız. Doğu Türkistan’ı asla ve asla Çin’e ezdirmeyeceğiz. Biz her zaman Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız” diye konuştu.
Konuşmaların ardından yürüyüş son buldu.
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