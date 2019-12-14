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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Doğu Türkistan’da yapılan zulüm protesto edildi

Doğu Türkistan’da yapılan zulüm protesto edildi

Yürüyüş

Sivil Toplum Kuruluşu Basın Açıklaması Sivil Toplum Ermeni Soykırımı Sözde Ermeni Soykırımı 

-Kuran okunması
-Geçen'in konuşması
-Dua edilmesi
-Bayrak yakılması

( MALATYA ) MALATYA

- Doğu Türkistan’da yapılan zulüm, Malatya’da düzenlenen yürüyüş ve basın açıklaması ile protesto edildi. Anadolu Selçuklu Ocakları’nın organize ettiği yürüyüş, eski belediye önünden başladı Kernek Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe, Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, Sağlık Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, MTTB Malatya İl Başkanı Mehmet Sağdıç, Anadolu Selçuklu Ocakları üyeleri bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Yürüyüş sonunda Kernek Meydanı'nda Kur’an-ı Kerim okundu. Burada basın açıklaması yapan Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, “Doğu Türkistan, Arakan, Yemen, Gazze zulüm altında. Anadolu’da biten hilafet makamı dünyaya yeniden nizam ve barışı getirmek için yine Anadolu topraklarında zuhur edecektir .Uygur Türklerinin bir an önce Çin zulmünden kurtulmasını bekliyoruz. Dünya genelinde baktığımızda bu zulüme yeterince ses çıkarılmıyor. Zulmün biran önce bitmesini bekliyoruz. ” ifadelerini kullandı. ABD’de kabul edilen sözde ermeni soykırımı konusuna da temas eden Geçen, “ Sonradan olma karma bir Amerikan kararları bizim için hükümsüzdür” şeklinde konuştu.
Sloganların da atıldığı basın açıklamasında dua gerçekleştirildi.
Son olarak da temsilen Çin bayrağı da yakıldı.
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