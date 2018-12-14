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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Doğu Türkistan’da ölenler için gıyâbî cenaze namazı kılındı

Doğu Türkistan’da ölenler için gıyâbî cenaze namazı kılındı

GENEL GÖRÜNTÜLER

Yıldızlı Cenaze Namazı Cuma Namazı Cami İmamı Ay Yıldız 

-DETAYLAR
-NAMAZ KILINMASI DUA
-VE BASIN AÇIKLAMASI

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı mensupları, Doğu Türkistan'da Çin zulmüyle hayatını kaybeden Müslümanlar için cuma namazı sonrası gıyâbî cenaze namazı kıldı. Çin'in son yıllarda Doğu Türkistan'da yaşayan Türklere yönelik katliamlar arttı. Doğu Türkistan’da öldürülenlerin sayısı her geçen gün artıyor İnegöl Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İnegöl İlçe Başkanlığı mensupları tarafından cuma namazı sonrası İshakpaşa Camii’nde gıyâbî cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından topluca duâ edildi. Katılanların az olmasından dolayı cami imamının sitemde bulunması dikkati çekti. Namazın ardından bir açıklama yapan İnegöl Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İnegöl İlçe Başkan Yardımcısı Alper Pakoğlu, “Bugün bir namaz için bir araya geldik. Bu namazda ay yıldızlı bayrağın gölgesinde Müslüman bir toplum olarak yaşamamızın şükrünü edâ ettik. Yüce Allah’tan Doğu Türkistan’ın, Karabağ’ın, Telafer’in, Arakan’ın ve zulüm altında olup da bizlerden yardım eli bekleyen bütün insanlığın vebâlinin affını diledik. Biçâre kaldığımız Doğu Türkistan için, bütün din kardeşlerimiz, soydaşlarımız için bir araya geldik. Kıldığımız namaz bir cenaze namazıdır; zulüm altında hayatını kaybedenler için, açlıktan hayatını kaybedenler için ve kaybettiğimiz insanlığımız için” diye konuştu.

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